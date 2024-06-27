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لبنان

ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 07:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة من أمن الدولة في الشمال، داهمت تجمعات سكنيّة، في بلدة رشعين - زغرتا، وختمت بالشمع الأحمر 20 شقة، بعد إخلائها من سوريين، دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعيّة.
 
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رشعين

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