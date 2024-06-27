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لبنان
المؤسسة المارونية للانتشار: لإطلاق حملات إعلانية تخاطب الشباب المتحدّر
Lebanon 24
27-06-2024
|
07:13
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عقدت المؤسسة المارونية للانتشار اجتماعها الدوري بحضور رئيسها شارل جورج الحاج ونائبته روز شويري وبعض أعضاء مجلس أمنائها ومن بينهم مديرو بعض مكاتب المؤسسة في الانتشار.
بعد تلاوة الصلاة، شكر الحاج الأعضاء على "التزامهم وجهودهم وتضحياتهم".
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وتم التجديد لأعضاء مكتب مجلس الأمناء العشرة، كما ورد في جدول الأعمال،واطلع بعدها الحاضرون على مشاريع المؤسسة ونشاط مكاتبها حتى تاريخه، وتوافقوا على" تكثيف النشاط في بلاد الانتشار وفتح مكاتب في البيرو وتشيلي وبوليفيا"، كما أقرّوا وجوب "إطلاق حملات إعلانية جديدة تخاطب الشباب المتحدّر على محطات التلفزة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعميق ارتباطهم بوطنهم الأم وتشجيعهم على تسجيل وقوعاتهم الشخصية واستعادة جنسيتهم اللبنانية".
كذلك شدّد المجتمعون على "وجوب متابعة التنسيق مع البعثات الديبلوماسية في الخارج ومساندتها في مهامها وكذلك مع الأبرشيات والمؤسسات والنوادي والجمعيات"، وأقرّوا مشروع إطلاق الاكاديمية المارونية للعام 2025، وتمنّوا "استقطاب السيدات والشباب للانتساب الى عضوية المؤسسة".
واشار بيان عن المجتمعين الى انه" وبعد الاطلاع على دراسة أعدّتها المؤسسة عن الذكور المسجلين على لوائح الشطب والذين تتجاوز أعمارهم 62 عامًا وقيودهم مازالت جامدة أو دون إضافات جديدة، توافق الجميع على وجوب إطلاق حملة مكثفة في البلدات اللبنانية بالتنسيق مع نواب المنطقة ورؤساء البلديات والكهنة والمخاتير لإحصاء المهاجرين والمتحدرين منهم بحيث تقوم المؤسسة تباعًا بتزويد مكاتبها في الانتشار بالمعلومات المتوافرة للتواصل مع أصحاب العلاقة وحثهم على تسجيل الوقوعات الشخصية".
وكان لبي عدد من أساقفة الانتشار في الكنيسة المارونية دعوة الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق للمشاركة في مأدبة غداء على شرفهم في دير مار ضومط فيطرون، المقر الصيفي للرئاسة العامة، حضرها المطارنة المطران راعي أبرشية سيدة لبنان في البرازيل ادغار ماضي، راعي أبرشية مار مارون في كندا بول مروان تابت، راعي أبرشية مار شربل في الأرجنتين يوحنا حبيب شامية، راعي ابرشية سيدة لبنان في استراليا ونيوزيلندا انطوان شربل طربيه، راعي ابرشية سيدة البشارة في أفريقيا سيمون فضول، جورج أبي يونس ممثلا بنائبه العام الاب فرنسوا نصار، اكسرخوس كولومبيا وتوابعها الاباتي فادي ابو شبل، الى الاباء المدبرين العامين والرؤساء العامين السابقين والوكيل العام ورهبان الدير.
الاباتي رزق
والقى الرئيس العام كلمة، رحب فيها بالمطارنة، معربا عن شكره لكل منهم على "كل ما يقومون به في خدمة الكنيسة المارونية"، مثنيا على "التعاون القائم بين الرهبانية وابرشيات الانتشار"، مجددا "استعداد الرهبانيّة للمزيد من التعاون".
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