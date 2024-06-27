برو من الكورة : تهويل العدو لن يثنينا عن نصرة المظلومين

Advertisement

أكد عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن" العدو الصهيوني فشل في الميدان بعد صمود مقاومة الشعب الفلسطيني وجبهات الاسناد"، مشيرا إلى" لجوء العدو إلى التهويل ضد لبنان كتعويض لهذا الفشل" .كلام النائب برو جاء خلال كلمة له في حفل أقامته الهيئات النسائية ل"حزب الله "في الشمال في بلدة بنهران الكورانية بمناسبة عيد الغدير، بحضور عضو المجلس السياسي في "حزب الل"ه محمد صالح وجمع من الفاعاليات الإجتماعية والبلدية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.وشدد على أن "تهويل العدو عبر بث الشائعات والأخبار الكاذبة مثل " كذبة المطار " لن يثني المقاومة في لبنان عن القيام بواجبها الديني و الاخلاقي والانساني بنصرة المظلومين في غزة وحماية القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان من الاعتداءات الصهيونية .وختم النائب برو بالتشديد على "ضرورة التضامن الوطني والابتعاد عن لغة التقسيم والفتنة التي لا تخدم سوى أعداء لبنان".