26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كركي: رفع تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول "APHERESIS-LDL"
Lebanon 24
27-06-2024
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة قضت بتعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL لتصبح ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل. عن كل جلسة.
Advertisement
ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان الى انه في "نهاية العام 2022، أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية أقر بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول حوالي ال 3 أضعاف لتصبح 4200000.ل.ل. كذلك بدل أتعاب الأطباء 8 أضعاف لتصل 200000 إلى ل.ل. عن كل جلسة.
وضمن إطار سياسة التطوير المستدام ومواكبة المتغيرات، وبعد رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل، وبناء على العهد الذي قطعه المدير العام بتوظيف أية مصادر تمويلية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق في تحسين التقديمات الصحية والإجتماعية، واستنادا إلى قرار مجلس الادارة رقم 1305 المتخذ في جلسته عدد 1049 تاريخ 2024/6/6 ، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2024/6/27 حملت الرقم 758 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL لتصبح 76 075 000 (فقط ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل.( عن كل جلسة.
كذلك، تمّ تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 1 253 000 ل.ل. فقط مليون ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة.
وتأتي هذه الخطوة للمساعدة في الحفاظ على حياة المضمونين المصابين بإرتفاع وراثي في نسبة الكولسترول في الدم والذين لا يتجاوبون مع الأدوية والذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل تكاليف العلاج نظراً لكلفته المرتفعة.
وفي الختام يؤكد د. كركي بأنه مستمر في إتخاذ كافة القرارات والخطوات اللازمة لتحسين التغطية الصحّية للمضمونين والحفاظ على حياتهم ضمن الإمكانيات المالية المتوافرة".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده بيروت لحظة الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يُهدّد!
Lebanon 24
هذا ما ستشهده بيروت لحظة الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يُهدّد!
14:00 | 2024-06-26
26/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ إسرائيل عن إنفجارٍ داخل لبنان.. حقائق مثيرة يعلنها تقريرٌ من تل أبيب
Lebanon 24
فضيحة تهزّ إسرائيل عن إنفجارٍ داخل لبنان.. حقائق مثيرة يعلنها تقريرٌ من تل أبيب
13:00 | 2024-06-26
26/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ يطال النبطية.. فيديو من مكان الإستهداف والدمار كبير!
Lebanon 24
قصفٌ يطال النبطية.. فيديو من مكان الإستهداف والدمار كبير!
15:18 | 2024-06-26
26/06/2024 03:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:38 | 2024-06-27
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في لبنان برعاية وزير الصحة
09:06 | 2024-06-27
الخارجية الفرنسية: قلقون للغاية بسبب خطورة الوضع في لبنان
09:00 | 2024-06-27
كيف سيُحوّل "الحزب" خلال 3 أيّام إسرائيل إلى مكان "غير صالح للعيش"؟
08:50 | 2024-06-27
هاشم: ننتظر توضيحا عن زيارة السفير الالماني الى الناعمة
08:43 | 2024-06-27
طائرة إسرائيليّة قصفت دراجة ناريّة في البقاع الغربيّ... من استهدفت؟
08:42 | 2024-06-27
هجوم بالطائرات.. وانفجارات تهزّ إسرائيل
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
27/06/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
27/06/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24