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لبنان

بالصور... حريق كبير جدّاً داخل معمل في عمشيت

Lebanon 24
27-06-2024 | 08:10
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يعمل عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اطفاء النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة الألومنيوم تبلغ مساحته ١٠٠٠ م٢ في الطابق السفلي الاول من مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات (كل طبقة تضم ٥ وحدات سكنية)في منطقة عمشيت. 
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وقد تمكن العناصر من اخلاء القاطنين في المبنى بسبب انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. 
وتتركز جهود العناصر في هذه الاثناء لتنفيذ عمليات الاطفاء والسيطرة على النيران باقصى سرعة ممكنة نظراً لاحتواء المعمل على مواد سريعة الاشتعال (التنر ومشتقاته) وعبوات acetylene وفرن لتذويب الألومنيوم وفرن للطلاء وسيارتين.
وقد تمكن العناصر من حصر النيران في موقع الفرنين والحؤول دون امتدادها الى السيارتين وباقي موجودات المعمل.
 
 
 
 
 
 
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