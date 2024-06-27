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لبنان
"اللحظة حاسمة".. هذا ما أعلنته السفيرة الأميركيّة عن التوتّر في جنوب لبنان
Lebanon 24
27-06-2024
|
08:27
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أقامت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركي، حفل استقبال حضره النائب فادي علامة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
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وأشارت السفيرة ليزا جونسون في كلمتها التي وزعتها السفارة الاميركية للمناسبة إلى أن "الولايات المتحدة قد دعمت لبنان والشعب اللبناني منذ ولادة لبنان كأمة. إن علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديموقراطي، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا"، واكدت ان "الارتباط بيننا قوي".
اضافت: "هذه اللحظة هي حاسمة في المنطقة أيضا لقد استمر هذا الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءًا من الرئيس بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركّز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل ديبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة وديبلوماسية. وكما قال آموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء".
وتابعت السفيرة جونسون: "إن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني. ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يلعبه الجيش في استقرار لبنان وأمنه. نحن نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان. كما تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الاميركية المساعدات للناس في جميع أنحاء لبنان. إن شراكاتنا هي مع المجتمعات المحلية – وفي الواقع، أكثر من 180 مجتمعًا في لبنان. نحن نتعامل مع الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون اللبنانيون أنفسهم. وسوف نواصل هذه الشراكة".
وختمت بالقول: "إننا ننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات".
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