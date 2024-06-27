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لبنان

طائرة إسرائيليّة قصفت دراجة ناريّة في البقاع الغربيّ... من استهدفت؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 08:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة، في بلدة سحمر في البقاع الغربيّ.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ يُدعى علي أحمد علاء الدين.
 
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وقالت "العربية" إنّ المُستهدف ينتمي إلى "حزب الله".
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سحمر

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