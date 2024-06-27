طائرة إسرائيليّة قصفت دراجة ناريّة في البقاع الغربيّ... من استهدفت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة، في بلدة سحمر في البقاع الغربيّ.

وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ يُدعى علي أحمد علاء الدين.

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وقالت "العربية" إنّ المُستهدف ينتمي إلى "حزب الله".