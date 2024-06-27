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لبنان
الخارجية الفرنسية: قلقون للغاية بسبب خطورة الوضع في لبنان
Lebanon 24
27-06-2024
|
09:06
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بسبب خطورة الوضع في لبنان.
ودعت الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما طالبتهم باحترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
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