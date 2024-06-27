الخارجية الفرنسية: قلقون للغاية بسبب خطورة الوضع في لبنان

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بسبب خطورة الوضع في لبنان.

ودعت الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما طالبتهم باحترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701.