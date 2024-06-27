Advertisement

لبنان

"سي ان ان": في حال اندلاع حرب إسرائيل ستقصف مطار بيروت.. وهكذا سيردّ "حزب الله

Lebanon 24
27-06-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1216666-638551030199729888.jpg
Doc-P-1216666-638551030199729888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الميادين"، أنّ شبكة "سي أن أن" الأميركية نشرت تقريراً يتناول مخاطر اندلاع الحرب الشاملة بين "حزب الله" وإسرائيل.

وأوضح مُعدّ التقرير بن ويدمان، أنّ "إسرئيل تخطّط لتكرار المباراة منذ حربها غير الحاسمة في عام 2006، بينما كان "حزب الله" يستعدّ منذ فترة طويلة للحرب".
Advertisement

وقال ويدمان: "بالإضافة إلى أسلحته، يُمكن لـ"حزب الله على الأرجح نشر ما بين 40 - 50 ألف مقاتل، اكتسب عدد منهم خبرةً قتاليةً أثناء الحرب في سوريا".

وأكدت الشبكة أنّ "مقاتلي "حزب الله" مدرّبون تدريباً عالياً ومنضبطاً، على عكس العديد من المنظّمات الأخرى التي تخوض حروب العصابات".
 
وتحدّث معدّ التقرير عمّا شاهده خلال حرب تموز، مشدّداً على أنّ المقاومين كانوا "غير معنيّين بالتبجّح والتباهي، وأصرّوا على المغادرة على الفور من أجل سلامتنا".

وإذ أشار التقرير إلى أنّ "إسرائيل شنّت ضربات خلال السنوات الماضية على أهداف مرتبطة بـ"حزب الله" في سوريا، فإنّه أكد أنّ هذه الاستهدافات لم تستِطع تحقيق مبتغاها".

وأشارت "سي أن أن" أيضاً إلى تقرير أصدرته  جامعة "ريخمان" الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، عنوانه "النار الدم: الواقع المخيف الذي يواجه إسرائيل في حرب مع حزب الله".

ولفتت الشبكة إلى أنّ التقرير طرح سيناريو قاتماً، يطلق فيه "حزب الله" ما بين 2500 إلى 3000 صاروخ وقذيفة يومياً ولمدة أسابيع، تستهدف مواقع عسكريةً إسرائيليةً ومستوطناتٍ مكتظة بالإسرائيليين.

وفي السياق عينه، ذكّرت الشبكة بأنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة قصفت مطار بيروت الدولي في 13 تموز 2006، بعد أقل من 24 ساعةً على بدء الحرب، متوقّعةً أن يكون المطار مرةً أخرى أحد أهداف إسرائيل في حال اندلاع الحرب على نطاق واسع. لكن الأمر المختلف في حال وقوع هذه الحرب هو أنّ "حزب الله" سيتمكّن أيضاً من ضرب مطار "بن غوريون" في تل أبيب".

وفي حين كانت حيفا في مرمى صواريخ حزب الله في عام 2006، فمن المتوقّع أن تصل صواريخه في حرب مقبلة إلى عمق أكبر بكثير في إسرائيل، وفقاً لـ"سي ان ان". (الميادين)
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
15:50 | 2024-06-27
15:38 | 2024-06-27
15:37 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24