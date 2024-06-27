كيف تستعدّ المستشفيات في إسرائيل للحرب مع "حزب الله"؟

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وقال موقع "واينت" الإسرائيليّ، إنّ "وزارة الصحة طلبت من المستشفيات زيادة مخزون وحدات الدم لتستخدمها لمدة ستة أيّام بدلا من أربعة".



وتحاكي استعدادات المستشفيات لحرب واسعة سيناريو يُطلق عليه تسمية "ظلام دامس"، لمواجهة إحتمال انقطاع الكهرباء لفترة متواصلة طويلة وعرقلة عمل المستشفى. ذكر موقع "عري 21"، أنّ "المستشفيات الإسرائيليّة تُجري استعدادات لاحتمال توسع الحرب مع "حزب الله"، في أعقاب محادثات جرت الأسبوع الماضي بين مسؤولين في هذه المستشفيات ووزارة الصحة، بالرغم من أن المشافي لم تتلق تعليمات محددة حول ذلك".وقال موقع "واينت" الإسرائيليّ، إنّ "وزارة الصحة طلبت من المستشفيات زيادة مخزون وحدات الدم لتستخدمها لمدة ستة أيّام بدلا من أربعة".وتحاكي استعدادات المستشفيات لحرب واسعة سيناريو يُطلق عليه تسمية "ظلام دامس"، لمواجهة إحتمال انقطاع الكهرباء لفترة متواصلة طويلة وعرقلة عمل المستشفى.

ويقول الموقع الإسرائيليّ، إنّه "في الفترات الاعتيادية، تكون المستشفيات مدعومة بمولدات كهرباء كثيرة، ولذلك يعتبر احتمال انقطاع الكهرباء بالكامل بأنه "سيناريو متطرف".



وتحاكي هذه الاستعدادات سيناريو آخر يطلق عليه تسمية "جزيرة معزولة"، لمواجهة احتمال انعزال مستشفى، وعدم تمكن مرضى وجرحى وعاملين من الوصول إلى المستشفى وعرقلة إمدادات المعدات الطبية والمواد الغذائية. (عربي 21)