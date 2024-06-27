والد محافظ جبل لبنان في ذمة الله

غيب الموت اليوم شفيق جميل المكاوي، والد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي.

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وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة الموافق 28 حزيران الحالي، في مسجد الخاشقجي في بيروت - قصقص. ويوارى في الثرى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي في الثاني، يوم السبت 29 حزيران والثالث يوم الاحد 30 حزيران في قاعة مسجد محمد الامين - وسط بيروت، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.