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لبنان

والد محافظ جبل لبنان في ذمة الله

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:13
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غيب الموت اليوم شفيق جميل المكاوي، والد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي.
 
وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة الموافق 28 حزيران الحالي، في مسجد الخاشقجي في بيروت - قصقص. ويوارى في الثرى في جبانة الشهداء.
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تقبل التعازي في الثاني، يوم السبت 29 حزيران والثالث يوم الاحد 30 حزيران في قاعة مسجد محمد الامين - وسط بيروت، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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