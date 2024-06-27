قائد الجيش استقبل السفير الأسترالي وعرض مع زكي التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، السفير الأسترالي أندرو بارنز. كما استقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وتم التداول في شؤون لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

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