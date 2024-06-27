سليمان شكر ميقاتي وطيران الشرق الأوسط على تسهيلات الحج

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توجه النائب محمد سليمان، في بيان، بـ"الشكر الجزيل لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كان على تواصل دائم للإطمئنان عن حالة الحجاج فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد أدائه فريضة حج بيت الله الحرم ولهيئة شؤون الحج وكل العاملين والمتطوعين فيها لرعايتهم شؤون وأمور الحجاج اللبنانيين".ونوه "بكل التسهيلات التي عملت عليها شركة طيران الشرق الاوسط بمتابعة رئيسها محمد الحوت وبالتنسيق مع مدير مكتب الشركة في السعودية محمد الشرقاوي وتعاونهم لتقديم كافة الخدمات لتسهيل أمور الحجاج ضمن الأمور القانونية المسموح بها".وبارك سليمان ل"المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على نجاحهم بإتمام موسم الحج وخطتهم المتميزة بإدارة وتنظيم كافة الخدمات التي هيئة أفضل الظروف لخدمة ضيوف الرحمن. سائلا الله تعالى ان يتقبل أعمال حجاجنا الكرام وجعله حجا مقبولا وسعيا مشكورا".