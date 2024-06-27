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لبنان

"الحزب" نعاه... هذه هويّة شهيد "غارة سحمر"

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:44
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نعى "حزب الله" علي أحمد علاء الدين، الذي استشهد في بلدة سحمر في البقاع الغربيّ، بعدما استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيليّة، وهو على متن دراجة ناريّة.
 
 
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