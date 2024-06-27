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لبنان

دولة جديدة تحذّر مواطنيها من السفر الى لبنان

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:10
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دعت أيرلندا مواطنيها الخميس، إلى مغادرة لبنان وإلغاء رحلاتهم إليه نظرا للتوتر المتصاعد على الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل.

وحذرت الخارجية الإيرلندية في بيان من احتمالية زيادة التوتر على الحدود ما قد يزيد من صعوبة مغادرة لبنان، داعية كافة رعاياها للمغادرة على متن الرحلات المستمرة حاليا.
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كما حذرت الخارجية رعاياها من السفر إلى لبنان، مشيرة إلى عدم تواجد سفارة لإيرلندا في العاصمة بيروت.

ولفتت إلى تواجد قنصلية فخرية فقط في بيروت، مطالبة رعاياها بالاتصال مع سفارة أيرلنديا بالعاصمة المصرية القاهرة في حالات الطوارئ.

وطلبت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا وألمانيا وهولندا من مواطنيهما مغادرة لبنان فورا؛ بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع إسرائيل.
(الأناضول)
 

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