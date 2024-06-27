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لبنان

العدو استهدف منزلاً في حولا اليوم.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:06
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إستهدف العدو الإسرائيلي بمسيرة، عصر اليوم، منزلا قرب النادي الحسيني في بلدة حولا.


ووفقاً للمعلومات، لا إصابات إثر الاستهداف.
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