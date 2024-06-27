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لبنان

بعد "حالات التسمم"... وزارة الصحة تقفل باتيسري بالشمع الأحمر

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:15
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان انها "اقفلت باتيسري Better from Scratch في كليمنصو بالشمع الأحمر بقرار من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، بعدما تأكد للوزارة أن سبب تسجيل أكثر من حالة تسمم في إحدى مستشفيات العاصمة يعود إلى تناول حلويات من الباتيسري. وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.
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وكان فريق من المراقبين الصحيين في الوزارة، وإثر بلاغات عن حالات تسمم بباكتيريا السلمونيللا، قد قام بالتحقيق فتبين أن الوجبة المشتركة للمصابين كانت تناول حلويات من الباتيسري المذكورة.
 
ولدى الكشف على الباتيسري تبين أنها تحتوي على مواد لتصنيع الحلويات منتهية الصلاحية منذ عام 2021 قبل ثلاث سنوات (مرفقة الصور) كما أن الباتيسري غيرمرخصة، ما حتم قرار الإقفال بالشمع الأحمر. (الوكالة الوطنية)
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