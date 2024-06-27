سرقة وتخريب محتويات في نقابة وإحدى المؤسسات الاجتماعية بطرابلس

اقدم مجهولون، فجر اليوم، على الدخول الى احدى المؤسسات الاجتماعية والى نقابة بجوراها عن طريق الخلع والكسر، في محلة شارع الجميزات - طرابلس.





وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفاعلين قاموا بسرقة مبلغ مالي وبتخريب محتويات ثم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

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