الحجيري: للاسراع ببناء معمل تكرير صرف صحي في عرسال

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قال عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب ملحم الحجيري في بيان: "هناك من يريد الاصطياد بالمياه العكرة، فقد بلغ تدهور الوضع الصحي والبيئي في بلدتنا حدا لا يطاق، خاصة في ظل الاكتظاظ السكاني الكبير من المواطنين والأخوة اللاجئين السوريين".واضاف: "كما يعرف معظم المسؤولين أن بلدتنا تغيب عنها شبكة الصرف الصحي وتعتمد حلا بدائيا (جورة صحية) يتم شفطها وتفريغها في خراج البلدة، ما يشكل ضرراً كبيراً على سلامة المياه الجوفية وعلى صحة المقيمين في البلدة، وهذا ما دفع بالمدعي العام البيئي الى منع تفريغ المياه الآسنة في المكب. إن هذا القرار شكل ضررا صحيا على الجميع، فقد سالت المياه الآسنة في الشوارع مما أدى الى انتشار الروائح الكريهة والأوبئة" .وتابع: "بناء على متابعات، جمد المدعي العام البيئي قراره مدة شهرين إفساحا في المجال لإيجاد حلول بيئية مناسبة مستدامة ولتخفيف الأضرار".وقال: "إن أهالي عرسال يسألون وزارات الطاقة والبيئة والصحة وكل المسؤولين: ما هو الحل المستدام الذي سيحصل في شهرين؟ هل الحل كن فيكون وبيدنا نحن في ظل انحلال بلديتنا؟".واضاف: "إننا نطالب جميع المسؤولين وعلى رأسهم دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفوضية الامم لشؤون اللاجئين، كل المنظمات المحلية والخارجية، بالشروع ببدء بناء معمل تكرير صرف صحي بالسرعة القصوى وخلال مهلة المدعي العام البيئي، وفي حال عدم التجاوب ستكون لنا كل الخطوات التصعيدية التي تحفظ صحتنا وصحة ابنائنا." (الوكالة الوطنية)