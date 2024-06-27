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لبنان

في أربعينية رئيسي.. إليكم ما قاله نصرالله

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:39
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أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء اليوم، في أربعينية الرئيس الايراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران، مؤكداً "أهمية تحويل التهديد إلى فرصة لأن دماء الشهداء أحدثت نهضة وحياة جديدة".
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وقال: "هذه الحادثة خرجت منها إيران برأس شامخ وقدمت نموذجا راقيا في مواجهة التحديات"، مضيفا: "واجهنا حوادث كبيرة وخسرنا قادة ولكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة".


وتابع: "نظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو نصير كل شعوب المنطقة والسد المنيع أمام كل المستعمرين".


كما قدّم تعزيه للشعب الإيراني، قائلا: "أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا".
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