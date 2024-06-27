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لبنان

وفد من مكتب العلاقات الخارجية في حركة امل زار السفارة الفنزولية

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:46
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زار رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين في حركة "أمل" الدكتور علي حايك السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو، وعقدا لقاء في مبنى السفارة بحضور عدد من اعضاء المكتب ومستشاري السفارة. 
 
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وكان اللقاء مناسبة، "للتأكيد على عمق العلاقة التاريخية بين لبنان وفنزويلا خاصة لناحية وجود جالية لبنانية كبيرة في فنزويلا"، بحسب بيان للحركة.
 
وجرى التأكيد خلال اللقاء على "موقف فنزويلا المساند للشعب اللبناني والمتضامن مع الجنوب، اضافة الى عمق العلاقة التاريخية بين حركة امل وفنزويلا".
 
واتفق الجانبان على "تفعيل التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين". (الوكالة الوطنية)
 
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