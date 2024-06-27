آخر المستجدات في جنوب لبنان.. هذا ما يحصل الآن هناك

نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي، عصر اليوم الخميس، غارة جوية على بلدة راميا.







وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن قصف المدفعية الاسرائيلية استهدف عصر اليوم بلدة كفركلا.

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كما أفادت بان المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حداثا.