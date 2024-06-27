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لبنان

آخر المستجدات في جنوب لبنان.. هذا ما يحصل الآن هناك

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:57
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نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي، عصر اليوم الخميس، غارة جوية على بلدة راميا.



وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن قصف المدفعية الاسرائيلية استهدف عصر اليوم بلدة كفركلا.
 
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كما أفادت بان المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حداثا.
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