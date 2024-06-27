Advertisement

لبنان

الخطيب عزى هنية وطقوش وقيادتي "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بشهدائهم

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1216730-638551118406498382.png
Doc-P-1216730-638551118406498382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية وقيادة الحركة باستشهاد عدد من أفراد عائلته"، سائلا المولى "أن يتغمدهم وكل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته".
Advertisement

وأشار إلى أن "إصرار المقاومة والشعب الفلسطيني على مواجهة العدو وإفشال أهدافه، رغم هذه التضحيات الكبيرة التي تقدم ومنها قيادة المقاومة التي لا تستثني نفسها منها وتتقدم قافلة الشهداء، لن تكون نتائجه إلا انتصارا مدويا ونهاية محتومة لكيان العدو وفصلا لمرحلة جديدة من تاريخ هذه الأمة".

كما عزى "الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش وقيادة الجماعة بشهدائها"، سائلا لهم الرحمة وفسيح الجنان.

وأكد أن "دماء الشهداء أعادت عزة الأمة وصنعت مجدها، وهي السبيل الوحيد للانتصار". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
15:50 | 2024-06-27
15:38 | 2024-06-27
15:37 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24