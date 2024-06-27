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عزى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية وقيادة الحركة باستشهاد عدد من أفراد عائلته"، سائلا المولى "أن يتغمدهم وكل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته".وأشار إلى أن "إصرار المقاومة والشعب الفلسطيني على مواجهة العدو وإفشال أهدافه، رغم هذه التضحيات الكبيرة التي تقدم ومنها قيادة المقاومة التي لا تستثني نفسها منها وتتقدم قافلة الشهداء، لن تكون نتائجه إلا انتصارا مدويا ونهاية محتومة لكيان العدو وفصلا لمرحلة جديدة من تاريخ هذه الأمة".كما عزى "الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش وقيادة الجماعة بشهدائها"، سائلا لهم الرحمة وفسيح الجنان.وأكد أن "دماء الشهداء أعادت عزة الأمة وصنعت مجدها، وهي السبيل الوحيد للانتصار". (الوكالة الوطنية)