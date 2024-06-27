Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل عكر وكنتسن وبحث مع الغزاوي في شؤون بقاعية

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1216731-638551120349391114.png
Doc-P-1216731-638551120349391114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، الوزيرة السابقة زينة عكر، وعرض معها الأوضاع العامة.

واجتمع مولوي مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في لبنان كريستين كنتسن، وتم البحث في الملفات التي يعمل عليها المكتب على المستوى الانساني.
Advertisement

كما بحث مع مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في شؤون بقاعية عامة.

والتقى وفد من "الجبهة السيادية". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
15:50 | 2024-06-27
15:38 | 2024-06-27
15:37 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24