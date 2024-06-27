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لبنان
وزير الداخلية استقبل عكر وكنتسن وبحث مع الغزاوي في شؤون بقاعية
Lebanon 24
27-06-2024
|
12:13
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، الوزيرة السابقة زينة عكر، وعرض معها الأوضاع العامة.
واجتمع مولوي مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في لبنان كريستين كنتسن، وتم البحث في الملفات التي يعمل عليها المكتب على المستوى الانساني.
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كما بحث مع مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في شؤون بقاعية عامة.
والتقى وفد من "الجبهة السيادية". (الوكالة الوطنية)
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