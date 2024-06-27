بهاء الحريري عاد إلى لبنان.. وهذا ما أعلنه من مطار بيروت







وقال الحريري من مطار بيروت: "نشعر بالفرح لأننا عدنا إلى بيروت واستذكرنا الشهيد رفيق الحريري عندما وصلنا إلى المطار".

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وأضاف: "جئنا لنكمل مسيرة رفيق الحريري ونحن ملتزمون بها وننفذ مبادئها". وصل عصر اليوم الخميس، الى بيروت بهاء الحريري، مشيرا الى أنه جاء ليكمل مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.وقال الحريري من مطار بيروت: "نشعر بالفرح لأننا عدنا إلى بيروت واستذكرنا الشهيد رفيق الحريري عندما وصلنا إلى المطار".وأضاف: "جئنا لنكمل مسيرة رفيق الحريري ونحن ملتزمون بها وننفذ مبادئها".

وفي وقت لاحق، كتب الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "وصلت اليوم إلى العاصمة بيروت‬⁩ التي أحبها والدي الشهيد رفيق الحريري، ومعاً سنعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين. ولا ننسى جنوب لبنان الصامد وأهله الكرام الذين لن نتخلى عنهم وسنقف إلى جانبهم لإعادة بناء الجنوب وتحصينه وحمايته من العدوان الغاشم الذي يتعرض له".