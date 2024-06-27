Advertisement

لبنان

بسبب شاحنة مُعطلة.. حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1216733-638551124382663209.jpg
Doc-P-1216733-638551124382663209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه مفرق يسوع الملك بسبب تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح صعودا.
 
وأشارت إلى أن العمل جار على المعالجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: استهداف دبابة ميركافا ضمن قوة صهيونية مدرعة بعد رصد حركة مرور آليات العدو لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان
lebanon 24
27/06/2024 23:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الضبية قبل جسر الفهود باتجاه نهر الكلب
lebanon 24
27/06/2024 23:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24

اوتوستراد الضبية

حركة مرور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
15:50 | 2024-06-27
15:38 | 2024-06-27
15:37 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24