بسبب شاحنة مُعطلة.. حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية

لفتت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه مفرق يسوع الملك بسبب تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح صعودا.

وأشارت إلى أن العمل جار على المعالجة.