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لبنان

الوضع سيتدهور.. أميركا تحذّر إسرائيل من أي مناورة في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:22
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حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنه، استناداً إلى تقييماتها الاستخباراتية، فإن أي محاولة إسرائيلية لإجراء مناورة برية محدودة في جنوب لبنان من المرجح أن تؤدي إلى صراع شامل مع حزب الله، الذي ستنضم إليه إيران أيضاً.
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وجاء ذلك حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية خلال اجتماعات لكبار المسؤولين الأميركيين مع نظرائهم الإسرائيليين، في ظل تزايد المخاوف من الحرب في شمال إسرائيل.

ويأتي هذا التحذير بعد أن عرض مسؤولون إسرائيليون كبار على الأميركيين خيار القيام بعملية إسرائيلية تهدف إلى دفع حزب الله على بعد عدة كيلومترات شمال الحدود، في محاولة لتجنب حرب شاملة من المتوقع أن تؤدي إلى دمار واسع النطاق في كلا البلدين.

وتعتقد الإدارة الأميركية حسب الصحيفة أن الفرصة ضئيلة للغاية لتنفيذ مثل هذه العملية من دون إثارة صراع واسع النطاق، وتخشى أن يؤدي أي توغل بري من جانب إسرائيل في لبنان على الفور إلى سلسلة متبادلة من التفجيرات المدمرة في عمق البلدين.
 
وأوضح أحد المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا في المحادثات: "حتى لو أقسمت إسرائيل بأنها تريد فقط إبعاد حزب الله عن الحدود، ولا تريد تدمير بيروت، فمن المحتمل أن الجانب الآخر لن يصدق ذلك".
 
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تتدخل إيران بشكل مباشر في حرب من هذا النوع، وتقصف مناطق مختلفة في إسرائيل مع حزب الله، بطريقة قد تؤثر على عمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
 
وقال دبلوماسي في إحدى الدول التي أصدرت تحذيرات من السفر إلى لبنان لصحيفة "هآرتس": "طالما لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات مع حماس، فلا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق في الشمال". وأضاف "صحيح أن الأيام القليلة الماضية كانت أكثر هدوءا نسبيا، لكن الوضع هناك يمكن أن يتدهور في غضون دقائق إلى حرب قبيحة للغاية".(رصد لبنان24)

المصدر: رصد لبنان24

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