أبو جودة ترأس اجتماعا بيئيا: لحل مستدام لمطمر بر الياس

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انعقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماع بيئي خصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالنفايات الصلبة والحرائق والروائح المنبعثة من المطمر العائد لبلدة بر الياس، بحضور منسقة وزارة الداخلية لملف النازحين في البقاع السيدة منال رمضان.وأوضح أبو جوده أن "الاجتماع يهدف الى إيجاد حل مستدام لهذه الكارثة البيئية الناتجة عن النفايات المتكدسة بسبب الكثافة السكانية في بلدة بر الياس، لاسيما في ظل وجود الأعداد الهائلة للنازحين السوريين، والذين يفوق عددهم عدد المواطنين اللبنانيين، وعن التوقف القسري لتشغيل معمل فرز النفايات في بر الياس المجاور للمطمر".ولفت الى أن "الحرائق المندلعة في هذا المكب ناتجة عن الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، سيما أن التحقيقات لم تظهر حتى الساعة وجود حرائق مفتعلة، علما أنه في حال تبين العكس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين".(الوكالة الوطنية)