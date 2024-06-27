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لبنان

رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.. هذا ما حصل قبل قليل

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:53
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القبة الحديدية اعترضت عشرات الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان نحو الشمال.
 
وحسب المعلومات فقد تم إطلاق أكثر من 20 صاروخًا من جنوب لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية، إذ دوّت صفارات الإنذار في الريحانية، دلتون، عموقة، وكاديتا.
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وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن معظم الصواريخ أُطلقت نحو صفد.
 
ولفتت المعلومات إلى أن الإنفجارات العنيفة تسببت بإصابة إمرأة عقب القصف الصاروخي.

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