إصابة سوري بطعنة سكين في بر الياس

اصيب السوري م. خ. ح مواليد 2007، بطعنة سكين في بلدة بر الياس، ونقل الى "مستشفى تعنايل".



وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها. (الوكالة الوطنية)

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