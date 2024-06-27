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لبنان

إصابة سوري بطعنة سكين في بر الياس

Lebanon 24
27-06-2024 | 13:47
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اصيب السوري م. خ. ح مواليد 2007، بطعنة سكين في بلدة بر الياس، ونقل الى "مستشفى تعنايل".
 
وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها. (الوكالة الوطنية)
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