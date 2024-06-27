جنبلاط استقبل السفير الفرنسي ناقلا رسالة تقدير لجهوده من لودريان

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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وجرى التباحث في آخر التطورات.ونقل ماغرو إلى جنبلاط "رسالة تقدير من المبعوث الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان للجهود التي يبذلها جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي، في محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والسعي لتسهيل الحوار والتشاور، بما يؤدي الى خلق مساحة مشتركة تؤسس لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية".كما تم التأكيد على "استمرار التواصل والتنسيق، والبحث في السبل الممكنة لإيجاد الحلول لما يمر به لبنان". (الوكالة الوطنية)