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لبنان

حمية: لبنان بحاجة الى مخطط توجيهي عام جديد للنقل الجوي

Lebanon 24
27-06-2024 | 14:13
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اشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال، علي حمية، مساء اليوم الخميس، الى ان "هدف اسرائيل هو الحرب النفسية وحث اللبنانيين على عدم المجيء الى لبنان"، لافتاً الى ان "تحركنا كان لنفي الاشاعات والتأكيد على أن مطار بيروت بألف خير "وما عنّا شي مخبّى" ولا زلنا بانتظار جواب التلغراف".
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وقال، في حديث تلفزيوني: "لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة، بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي".


واضاف انه "لا يجب حصر لبنان بمطار واحد ولكننا بحاجة الى مخطط توجيهي عام جديد للنقل الجوي في لبنان على مستوى كل الاجواء اللبنانية كونه لا يمكن بناء مطار جديد من دون دراسات".


وتابع: "المطار يحتاج لاكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية اعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر اضافي".


كما أشار الى ان "الخردة في مرفأ بيروت ستتم ازالتها بغضون شهرين والهدف تحرير مئات الاف الامتار افساحا في المجال للشركات الاستثمارية".
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