لعدم قدرتها على تحمّل كلفة طبابة ابنها.. أم تقطع الطريق في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطريق في محلة شارع البقار - القبة بطرابلس قطعت لبعض الوقت من قبل والدة احد الشبان الجرحى جراء تعرضّه لحادث سير منذ ما يقارب العام.وبحسب المعلومات، تمّ قطع الطريق بسبب عدم قدرة والدة الشاب على تحمّل كلفة طبابة ابنها الذي يتطلّب علاجاً لفترة طويلة.