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لبنان

أصحاب المولدات يصرخون: إننا نخسر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-06-2024 | 15:04
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كشف عدد من أصحاب المولدات الخاصة عن خسائر كبيرة يتعرضون لها جرّاء تراجع أعداد المشتركين، إذ يولون السبب الأول إلى تركيب نظام الطاقة الشمسية.
ففي إحدى البلدات الجبلية خسر صاحب مولد خاص أكثر من 60% من زبائنه منذ الصيف الماضي، ويؤكّد أن 90% من هؤلاء لجاؤا إلى نظام الطاقة الشمسية.
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وفي حين أطفأ عدد كبير منهم مولداتهم، علم "لبنان24" أن بعض المسؤولين تحركوا وقرروا دمج مولدات بلدات مختلفة ببعضها البعض، على أن يستثمر بها إما رجال أعمال أو أصحاب المولدات الذين لديهم القدرة المالية.
يأتي ذلك بعد أن حُرم عدد من المواطنين من الكهرباء جراء عدم قدرة أصحاب المولدات على تحمل الخسائر.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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