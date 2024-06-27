رقمٌ صادم عن أعداد السوريين في عرسال

أشار محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر إلى أن أعداد السوريين في عرسال تجاوز أعداد اللبنانيين.



وكشف خلال حديث عبر "mtv" إلى أن عدد السوريين بلغ 94 ألف نازح، في وقت يبلغ عدد سكان عرسال 40 ألفا.



في سياق آخر، تكلم خضر عن مشكلة الصرف الصحي في المنطقة، مشيرا إلى أنّه تقدم بإخبار لدى المدعي العام البيئي في البقاع حول ملف الصرف الصحي في عرسال وسيتم إنشاء أجود محطة تكرير في البلدة.

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