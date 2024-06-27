لإجلاء الاميركيين من لبنان في حال اندلاع الحرب.. أميركا تحرّك أصولها العسكرية

قال مسؤول أميركي سابق إن البنتاغون يحرك الأصول العسكرية الأميركية بالقرب من إسرائيل ولبنان استعدادا لإجلاء الأميركيين مع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

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واشار موقع "nbc" إلى أن السفينة الهجومية البرمائية "USS Wasp" تحركت نحو المتوسط، بالاضافة إلى مشاة البحرية من وحدة الاستطلاع رقم 24، القادرة على تنفيذ العمليات الخاصة، للانضمام إلى سفينة الإنزال "يو إس إس أوك هيل" وسفينة أخرى في مجموعتهم البرمائية الجاهزة، وفقًا لما ذكرته البحرية الأميركية.وقال المسؤول الأمريكي المطلع على الخطط إن السفينة الحربية "واسب" ووحدة مشاة البحرية تهدفان أيضًا إلى إظهار القوة العسكرية وتشكلان رادعًا للتصعيد الإقليمي.وتأتي هذه الخطوة مع استمرار تصاعد التوترات وتزايد إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.