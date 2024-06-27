الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في جبل قب الياس

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تعمل عناصر الدفاع المدني، منذ التاسعة من مساء اليوم، على إهماد حريق كبير امتد على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار في جبل قب الياس بالقرب من القلعة الأثرية.واستنفرت كل مراكز الدفاع المدني الموجودة في قضائي البقاع الأوسط والغربي، وتوجهت الآليات من سحمر وغزة والمصنع وبر الياس وقبل الياس وجديتا وزحلة والفرزل وبدنايل. وقد استطاع رجال الإطفاء بعد جهود متواصلة من السيطرة على الحريق وتجري آلات عمليات التبريد. (الوكالة الوطنية)