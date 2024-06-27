Advertisement

لبنان

الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في جبل قب الياس

Lebanon 24
27-06-2024 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1216812-638551291941881444.jpg
Doc-P-1216812-638551291941881444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل عناصر الدفاع المدني، منذ التاسعة من مساء اليوم، على إهماد حريق كبير امتد على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار في جبل قب الياس بالقرب من القلعة الأثرية.

واستنفرت كل مراكز الدفاع المدني الموجودة في قضائي البقاع الأوسط والغربي، وتوجهت الآليات من سحمر وغزة والمصنع وبر الياس وقبل الياس وجديتا وزحلة والفرزل وبدنايل. وقد استطاع رجال الإطفاء بعد جهود متواصلة من السيطرة على الحريق وتجري آلات عمليات التبريد. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2024-06-27
17:00 | 2024-06-27
16:43 | 2024-06-27
16:31 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24