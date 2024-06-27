باسيل يحمل إلى بري الإثنين مقترحاً للحوار الرئاسي.. الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية

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استكمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي جولته يوم أمس، والتقى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في دارته في بنشعي وقائد الجيش جوزيف عون في اليرزة، لكنّ اللقاء الأبرز كان مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، سيّما أن الجامعة العربية، كانت قد أقرّت في عام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.وقالت مصادر مطّلعة ل" الاخبار" إن «للقاء أهمية كبيرة في الشكل، باعتبار أن زكي يتحدّث باسم الجامعة المعروف من هي الدول الأكثر نفوذاً فيها، وهذا تقدّم مهم». أما في المضمون فقد كشفت المصادر أن «زكي أبلغ حزب الله أن الجامعة قرّرت إزالة التصنيف الإرهابي عنه، وهي تعتقد أن له دوره الكبير في مستقبل لبنان». كما دعا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى صعوبة انتخاب أيّ من المرشحين المعروفين، ومعتبراً أن «الحل هو في الاتفاق على الحل الثالث». وبينما لم يعلّق النائب رعد على مسألة تصنيف الحزب، كرّر في الملف الرئاسي الموقف الداعم لفرنجية مع التأكيد على الانفتاح على أي بحث، لكنّ الطرف الآخر يرفض الحوار.وافادت مصادر مطلعة" الديار" بأن هذه الزيارة تعكس انفراج العلاقات بين الحزب والجامعة العربية، كانعكاس طبيعي للتقارب السعودي- السوري ،والخليجي- الايراني، وهي تؤسس لمرحلة جديدة. واشار زكي بعض اللقاء الى انه كان هناك اشكالات في الماضي ولم تعد موجودة، وقال ان «حزب الله طرف رئيسي وهو هام جدا على الساحة اللبنانية، ونتواصل معه الان وهو امر طبيعي، والانفراجات في المنطقة يمكن البناء عليها.وقد جرى خلال اللقاء نقاش في الحرب في الجنوب، حيث شدد زكي على ضرورة منع التصعيد، وكذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واشار الى انه لا يوصل اي رسائل، وقال « نحن نقف مع كل لبنان قلبا وقالبا».وفي السياق، ذكرت «الأخبار» أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سيزور عين التينة الإثنين، حاملاً معه مقترحاً حول مبدأ التشاور والحوار حول الرئاسة.