26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عدم ممانعة اميركية لانتخابات رئاسية محلية
Lebanon 24
27-06-2024
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": بحسب معلومات على صلة بمسؤولين عن ملف لبنان في واشنطن، فإن الأميركيين يكررون أنهم لا يمانعون لبننة الاستحقاق الرئاسي مهما كانت الظروف الحالية. وهذا الكلام سبق أن قيل قبل حرب غزة، حين كان هناك إصرار لبناني على إدخال ملف الرئاسة في بازار فرنسي - أوروبي - سعودي - أميركي - قطري، من خلال اتصالات ولقاءات وطروحات متشابكة ساهمت في نهاية الأمر في استمرار الفراغ الرئاسي.
Advertisement
وهذا الكلام أعيد تكراراه بعد حرب غزة، وأخيراً بعد اشتداد المخاوف على لبنان. لا تعطي واشنطن موقفاً معارضاً لمنحى إجراء الانتخابات الرئاسية. وثمّة كلام لدوائر مسؤولة عن ملف لبنان عن ضرورة اتفاق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، وأن الوقت لا يزال متاحاً لهذا الاتفاق من دون انتظار التماهي مع متطلبات الدول التي تتدخل في ملف لبنان. وتذكيراً بتجربة انتخابات الرئيس ميشال عون، يتكرر الكلام عن أن واشنطن لم تعارض أو ترفض هذا الانتخاب وإن لم تؤيده كذلك، بل تعاملت معه من موقعه كرئيس للجمهورية. ومنذ بيان نيويورك الأول، لا يزال سقف تعامل واشنطن مع الانتخابات هو نفسه. وتكرار الكلام اليوم، يعيد الكرة الى ملعب المسؤولين اللبنانيين الذين يصرّون على رمي الكرة في ملعب الاتفاق الخارجي والتسويات الإقليمية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.
ورغم الطابع العام الذي ينحو إلى تأكيد عدم احتمال حصول انتخابات رئاسية من دون تسوية أميركية - إيرانية، فإن الكلام الأميركي لا يزال يعطي فرصة للقفز فوق هذا الاحتمال إذا ما قررت الكتل النيابية الذهاب الى انتخابات رئيس من دون انتظار تسوية قد لا تصل، نتيجة الاستحقاقات الكثيرة من إيران الى واشنطن.
في مقابل هذا الكلام الأميركي، كلام لبناني لا يزال يضع الملف الرئاسي في عهدة واشنطن وتسوية تقوم بها مع إيران والسعودية تحديداً. وتتحدث عن احتمالات وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين عاجلاً أو آجلاً الى مقاربة ملف الرئاسة مع حزب الله بالواسطة. وهذا يعني أن الأطراف المعنيّين سيضعون على الطاولة أوراقهم الرئاسية من أجل إجراء مقايضة تتدرّج من القبول بأسماء مرشحين حاليين الى وضع أسماء مرشحين آخرين يمكن الاتفاق عليهم إذا ما نجحت المشاورات تدريجاً في التخلي عن الشروط المسبقة والأسماء التي تتمسك بها القوى السياسية من موقعين متناقضين. وهذا يعيد الى القوى المحلية فرصة خربطة الأسماء المتداولة، إذا لم تفصح التسوية نفسها عن الاسم المقترح. لكن ذلك يفتح الباب أمام هذه القوى لممارسة لعبة حرق الأسماء والانتقال الى أسماء قد لا تكون تحمل مواصفات جدية، من أجل إيصال رئيس تتحكّم به القوى إياها.
وهنا الخطورة التي يحذّر منها الكلام الأميركي، فاحتمال التوصل الى تسوية داخلية على اسم رئيس للجمهورية لا يزال ممكناً، من دون تدخلات خارجية، لكن مع الالتفات الى أهمية هذا الانتخاب وفق المواصفات التي سبق أن حددها بيان نيويورك. وما يستدعي التدخل الخارجي هم أنفسهم الذين هم قادرون اليوم على الخروج من دائرة انتظار كلمة السر الخارجية حتى لو كانت أميركية. وملف الرئاسة مختلف في التعامل معه عن ملف الحرب التي تتدخل فيها الولايات المتحدة بقوة لمنع امتدادها الى لبنان وتنفيذ إسرائيل تهديداتها، علماً أن احتمالات هذا التصعيد تفترض أن يكون حافزاً من أجل أن يقارب لبنان ملف الرئاسة من زاوية وضعها بقوة على الطاولة وجرّ الخارج إليها لا العكس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
03:48 | 2024-06-27
27/06/2024 03:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
02:13 | 2024-06-27
27/06/2024 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:03 | 2024-06-27
27/06/2024 04:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2024-06-27
الفاتيكان يدعو إلى حوار بين المكوّنات المسيحية ومع كل الأطراف الأخرى في البلد
22:05 | 2024-06-27
تصعيد اسرائيلي وضغط دولي متصاعد لمنع حرائق الصيف الساخن!
22:12 | 2024-06-27
باسيل يحمل إلى بري الإثنين مقترحاً للحوار الرئاسي.. الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية
22:13 | 2024-06-27
عودة التصعيد إلى جبهة الجنوب : غارات على النبطية والبقاع الغربي
22:49 | 2024-06-27
شاطئ صور ينجو ...الحرب تقوّض النشاط السياحي في جنوب
22:30 | 2024-06-27
مرحلة ترقّب وحذر خوفا من الحرب:أيّ كلفة اقتصادية ؟
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 07:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 07:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 07:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24