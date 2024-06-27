دعم الخبز شارف على الانتهاء

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قال رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور، إن ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة دفعة واحدة، يعود إلى تسعير طن القمح والطحين على دولار 60 ألف ليرة بدلاً من 45 ألف ليرة «لأن قرض البنك الدولي المخصّص لدعم الخبز شارف على الانتهاء». وأشار إلى أنه في حال رفع الدعم كلياً عن الطحين، فالسعر سيرتفع مجدداً، ولذا المطلوب من الحكومة اللبنانية «إعادة النظر في موضوع دعم رغيف الفقراء قبل انتهاء الدعم في آب 2024».(الاخبار)