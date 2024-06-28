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لبنان

نقل جثة رجل من الكولا الى مستشفى في عاليه

Lebanon 24
28-06-2024 | 00:36
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أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس"، أن عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٥:٤٠ من تاريخ اليوم، جثة رجل في العقد الرابع من العمر من الكولا - بيروت الى مستشفى الإيمان – عاليه، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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الكولا

مستشفى

الإيمان

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