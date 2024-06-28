المدفعية الإسرائيلية تخرق هدوء الجنوب.. إليكم آخر المستجدات

خرق القصف المدفعي الإسرائيلي الهدوء الحذر في الجنوب، إذ تعرّض حرش كفركلا واطراف البلدة لاستهداف بالمدفعية، حسب مندوبة "لبنان24".

كما وتعرّضت أطراف بلدة تلة الحمامص لقصف بالمدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم.

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وكان قد خيّم الهدوء هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

ولم يغب الطيران الإستطلاعي من نوع "ام كا" عن اجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة في طلعات استكشافية استمرت حتى ساعات الفجر.