Advertisement

لبنان

المدفعية الإسرائيلية تخرق هدوء الجنوب.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
28-06-2024 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1216881-638551578806006695.jpg
Doc-P-1216881-638551578806006695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرق القصف المدفعي الإسرائيلي الهدوء الحذر في الجنوب، إذ تعرّض حرش كفركلا واطراف البلدة لاستهداف بالمدفعية، حسب مندوبة "لبنان24".
 
كما وتعرّضت أطراف بلدة تلة الحمامص لقصف بالمدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم.
Advertisement
 
وكان قد خيّم الهدوء هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.
 
ولم يغب الطيران الإستطلاعي من نوع "ام كا" عن اجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة في طلعات استكشافية استمرت حتى ساعات الفجر. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2024-06-28
05:23 | 2024-06-28
05:22 | 2024-06-28
05:00 | 2024-06-28
04:59 | 2024-06-28
04:38 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24