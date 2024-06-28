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لبنان

اجتماعات حكومية لدعم صمود النازحين الجنوبيين.. واستمرار الحركة الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2024 | 01:00
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تتواصل الحركة الديبلوماسية العربية والدولية الهادفة الى ابعاد شبح الحرب الشاملة عن  لبنان ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، بالتوازي مع تحرك حكومي داخلية لدعم صمود الجنوبيين النازحين من قراهم وبلداتهم. 
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ويندرج في هذا السياق الاجتماع الوزاري الذي انعقد في السرايا امس وخصص للبحث في الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الأهالي في الجنوب بسبب العدوان الاسرائيلي المستمرّ، إضافة الى تقييم ما تم تنفيذه حتى الآن واقتراح خطوات إضافية لمواكبة اي طارئ في حال حصوله.
وفي سياق الحركة الديبلوماسية، تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج تمّ خلاله البحث في الوضع في جنوب لبنان والمنطقة، والاتصالات الدولية الهادفة الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وفيما كانت المعلومات تتحدث عن عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان أواسط تموز المقبل، كانت السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون، تتحدث لمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الاميركي عن ان بلادها ما تزال تركز على منع المزيد من التصعيد، وايجاد حل دبلوماسي يُنهي المعاناة على جانبي الحدود.
في المقابل، توقفت المراجع  المختصة عند بعض الدعوات الموجهة من دول غربية وعربية لرعاياها لمغادرة لبنان.
واشار مرجع معني"إلى أن معظم هذه البيانات تقليدية وروتينية  ولا تعطي أي انطباع بأن هناك مخاطر امنية غير عادية في لبنان، وان الالتزام بقواعد الاشتباك القائمة ما زالت سارية المفعول وليس هناك من معلومات دقيقة لدى أصحاب هذه البيانات".
واشار" الى ان بعضاً من هذه الدول لفتت الى ضرورة ان يغادر مواطنوها او عدم السفر الى لبنان، فيما كان المسؤولون الكبار منهم في بيروت قبل ايام يتحدثون عن اقتناع اسرائيلي ولبناني بعدم القيام بأي عمل عسكري خارج ما هو قائم منذ السابع والثامن من تشرين الأول الماضي على سبيل المثال، عدا عن التأكيد الذي دأب عليه المسؤولون الأميركيون من أن الخيارات الديبلوماسية والسياسية ما زالت متقدّمة على اي خيار عسكري آخر".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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