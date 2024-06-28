Advertisement

لبنان

أجواء ايجابية وصلت الى حارة حريك ولقاء بارز بين حزب الله وشخصية عربية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1216890-638551592918496143.jpg
Doc-P-1216890-638551592918496143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل استمرار المعركة العسكرية وازدحام لبنان بالمبادرات والوساطات الديبلوماسية التي تحاول تجنيب المنطقة اي تطورات دراماتيكية، وبالتوازي مع فشل عدة محاولات للتهدئة، يبدو ان هناك اجواء ايجابية وصلت الى حزب الله.
Advertisement
وتقول مصادر مطلعة ان بعض من إلتقوا مسؤولين في "حزب الله" في الايام والساعات الماضية نقلوا اليه اجواء ايجابية عن اعادة نظر عربية بطريقة التعاطي معه في  المرحلة المقبلة.
وترى المصادر ان تخفيف التوتر والتقارب بين "حزب الله" ودول عربية مناوئة له سيبدأ بشكل علني وواضح وسيتكرس عبر  اجراءات قانونية داخلية لبعض الدول .
وفي سياق هذه اللقاءات، اجتمع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، سيّما أن الجامعة العربية، كانت قد أقرّت في عام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.
وافادت اوساط اعلامية مقربة من حزب الله"أن زكي أبلغ حزب الله أن الجامعة قرّرت إزالة التصنيف الإرهابي عنه، وهي تعتقد أن له دوره الكبير في مستقبل لبنان".كما دعا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى صعوبة انتخاب أيّ من المرشحين المعروفين، ومعتبراً أن "الحل هو في الاتفاق على الخيار الثالث".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2024-06-28
05:23 | 2024-06-28
05:22 | 2024-06-28
05:00 | 2024-06-28
04:59 | 2024-06-28
04:38 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24