أجواء ايجابية وصلت الى حارة حريك ولقاء بارز بين حزب الله وشخصية عربية

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في ظل استمرار المعركة العسكرية وازدحام لبنان بالمبادرات والوساطات الديبلوماسية التي تحاول تجنيب المنطقة اي تطورات دراماتيكية، وبالتوازي مع فشل عدة محاولات للتهدئة، يبدو ان هناك اجواء ايجابية وصلت الى حزب الله.وتقول مصادر مطلعة ان بعض من إلتقوا مسؤولين في "حزب الله" في الايام والساعات الماضية نقلوا اليه اجواء ايجابية عن اعادة نظر عربية بطريقة التعاطي معه في المرحلة المقبلة.وترى المصادر ان تخفيف التوتر والتقارب بين "حزب الله" ودول عربية مناوئة له سيبدأ بشكل علني وواضح وسيتكرس عبر اجراءات قانونية داخلية لبعض الدول .وفي سياق هذه اللقاءات، اجتمع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، سيّما أن الجامعة العربية، كانت قد أقرّت في عام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.وافادت اوساط اعلامية مقربة من حزب الله"أن زكي أبلغ حزب الله أن الجامعة قرّرت إزالة التصنيف الإرهابي عنه، وهي تعتقد أن له دوره الكبير في مستقبل لبنان".كما دعا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى صعوبة انتخاب أيّ من المرشحين المعروفين، ومعتبراً أن "الحل هو في الاتفاق على الخيار الثالث".