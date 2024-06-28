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لبنان

نائب معارض فوجئ "بعاصفة القبل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2024 | 01:15
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قال  أحد النواب"الصقور" في المعارضة إنه فوجئ بحجم الحفاوة التي أُحيط بها مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، في عزاء والد الوزير السابق محمد شقير. وبحسب النائب "فإن عاصفة من القبل والسلامات الحارة إنهالت على رجل حزب الله وخاصةً من الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أسياد "قوى الرابع عشر من آذار" وتحديدا  البيارتة منهم". 
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ولفت الى" أن الإهتمام على مدى ساعة كان بصفا بدلاً من أن يكون بأهل الفقيد".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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