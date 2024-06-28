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لبنان

"عرض محدود" من مدارس خاصة لتمرير زيادات الأقساط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2024 | 01:45
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لا يزال ملف زيادة رسوم التسجيل داخل المدارس الخاصة الهمّ الأول عند الأهالي الذين يحاولون بالتنسيق مع لجان الأهل العمل على منع إدارات المدارس من إقرار هكذا بند خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي تم فرضها عليهم.
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في السياق، علم "لبنان24" أن بعض الإدارات تحاول أن تستميل الأهل من خلال تلطيف مفهوم "رفع الأقساط" واستبداله بمفهوم "فرصة ذهبية" أو "عرض محدود".. فعلى سبيل المثال أعلنت إحدى المدارس الخاصة عن توفير الزي المدرسي بالاضافة إلى عدد معين من الكتب بشكل مجاني في مقابل تسجيل التلاميذ قبل وقت معين ينتهي خلال الصيف.
من ناحية أخرى، أعلن بعض المدارس تأمين نقل الطلاب إما بشكل كليّ طوال العام الدراسي، أو بشكل جزئيّ وذلك أيضا في مقابل دفع القسط المدرسي بشكل كامل قبل بداية العام الدراسي الجديد.
"لبنان24" تواصل مع عدد من لجان الأهل الذين أبدوا ارتيابهم من هذا الأمر خاصة وأن المدارس لم تعلن بعد عن أقساطها لهذا العام. وتساءل عدد من اللجان عن خطة هذه المدارس التي على أساسها تم وضع هذه العروض التي من شأنها أن تكون ممرًا خطيرًا لزيادة متوقعة  للاقساط.
ودعت اللجان إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون 515 المختص بالاقساط المدرسية.
بالتوازي تؤكّد مصادر وزارة التربية لـ"لبنان24" أن عددًا كبيرًا من المدارس تمت مُحاسبتها العام الماضي بسبب الزيادات العشوائية، واليوم لن نكون بوارد التراجع عن القيام بعملية المحاسبة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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