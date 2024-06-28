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لبنان

إستياء عارم في محيط المرفأ والسبب "غير متوقع"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-06-2024 | 02:15
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تشهد المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت إستياءً عارماً وغضبا متصاعدا بسبب الروائح الكريهة  والمقززة المنبعثة من المرفأ والمصحوبة بموجات الذباب الأزرق الذي وصل الى كل المقاهي والمطاعم والمحال في الجميزة ومار مخايل وحتى الى المجمعات التجارية الكبرى.
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 مصادر بلدية لفتت الى أن شكاوى كثيرة من دخول الذباب الى المنازل وردت في اليومين الأخيرين الى البلدية ولكن ما باليد حيلة كون بواخر الأبقار والأغنام تبقى في المرفأ من دون تفريغ لأيام وحتى لفترة، وهناك شخصيات نافذة في المرفأ تغطي هذا التأخير لأسباب مجهولة ، وليس هناك أي سلطة للبلدية داخل حرم مرفأ بيروت ، والمواطن يبقى الضحية.
وعلم أن أصحاب المقاهي والمحلات سوف يقومون بتحرك إذا إستمر هذا الوضع على حاله.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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