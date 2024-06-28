فيديو تصعيدي ضد بكركي

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وزّعت أوساط حزبية في الساعات الأخيرة "فيديو" يظهر فيه السيد حسن نصرالله قبل سنوات مهاجماً كلّ مَن يتحدّث عن "التقسيم والفدرلة في لبنان"، لافتاً بما حرفيّته أنّ "لبنان لن يكون صهيونياً كما يريده البعض"، في موقف عالي السقف تأييداً لموقف المقاطعة الذي التزم به المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حيال لقاء بكركي.هذا المقطع أثار استياءً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن تظهيره من جديد اليوم، بحسب رأي بعض النشطاء، يمثّل استكمالاً للتصعيد من قبل "حزب الله" تجاه "بكركي".