Advertisement

لبنان

فيديو تصعيدي ضد بكركي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1216902-638551609900348883.jpg
Doc-P-1216902-638551609900348883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزّعت أوساط حزبية في الساعات الأخيرة "فيديو" يظهر فيه السيد حسن نصرالله قبل سنوات مهاجماً كلّ مَن يتحدّث عن "التقسيم والفدرلة في لبنان"، لافتاً بما حرفيّته أنّ "لبنان لن يكون صهيونياً كما يريده البعض"، في موقف عالي السقف تأييداً لموقف المقاطعة الذي التزم به المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حيال لقاء بكركي.
Advertisement
هذا المقطع أثار استياءً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن تظهيره من جديد اليوم، بحسب رأي بعض النشطاء، يمثّل استكمالاً للتصعيد من قبل "حزب الله" تجاه "بكركي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2024-06-28
05:23 | 2024-06-28
05:22 | 2024-06-28
05:00 | 2024-06-28
04:59 | 2024-06-28
04:38 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24