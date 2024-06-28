"ثورة الإنترنت" في لبنان: كم لبناني يستخدم الشبكة العالمية؟

في السنوات الأخيرة، شهد لبنان تحولاً كبيراً في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس اليومية. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، يُظهر لبنان تقدماً ملحوظاً في معدلات استخدام الإنترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تغلغلت هذه الأساليب في الحياة اليومية، حيث يستفيد قرابة 6% من الشباب اللبناني من الإنترنت لناحية العمل عن بعد، هذا عدا عن المنصات الأخرى التي تجلب الاموال مثل "يوتيوب" و "تيك توك".

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عالميًا، أشارت آخر الدراسات التي اطّلع عليها "لبنان24" إلى أن عدد مستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي حول العالم وصل إلى 5,4 مليار مستخدم نَشط حتى بداية عام 2024، أي ما يعني 62,3% من مجموع التعداد السكاني حول العالم، إذ ارتفع عدد المستخدمين بين 2023 و2024 قرابة 266 مليون مستخدم جديد، أي بنسبة 5,6%، وبمعنى آخر هناك 8,4 مستخدمين جددا كل ثانية.

وحسب الارقام، فإن الدول التي تقع غرب الخليج العربي تعتبر من أكثر الدول نشاطًا لناحية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة مع عدد السكان.

وفي مقدمة هذه البلدان تأتي الامارات العربية المتحدة، بالاضافة إلى البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية. في المقابل، تُعتبر كوريا الشمالية من أقل البلدان التي تسمح باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، مع استمرار حكومة البلاد بفرض رقابة صارمة وحصار رقمي صعب يمنع مواطني البلاد من الوصول إلى الانترنت.

والأمر لا يختلف أيضا عند حكومتي إريتريا وتركمانستان حيث فرضتا قيودًا مشدّدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يفسّر الانخفاض الملحوظ في مستويات اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في هذه البلدان.

ماذا عن لبنان؟

وصولا إلى لبنان، فقد أشارت دراسة قام بها موقع "داتا ريبورتال" إلى أن في لبنان يوجد ما يقارب 4,76 مليون مستخدم حتى بداية عام 2024، بعدما سجّلت الارقام 4,52 مليون مستخدم العام الماضي. وقد سجّلت حسب الدراسة أرقام الاتصال الخلوي بالانترنت قرابة 4،63 مليون اتصال، وهذا يعادل 87,6 في المئة من مجموع السكان.

وحسب خبير تكنولوجي تواصل معه "لبنان24"، فإنّ هذه الارقام تعبّر عن نظرة أكثر من إيجابية لناحية استخدام أكثر من 80% من الشعب اللبناني لوسائل الاتصال الحديثة، وتمكنهم من الوصول إلى وسائل التواصل بشكل سلس بغض النظر عن الفئة العمرية التي تستخدم وسائل التواصل هذه.

ولفهم ما يستخدمه اللبنانيون أكثر، رصد "لبنان24" ارقام الدراسات التي أتت النتائج من خلالها متطابقة تقريبا.

فتشير الارقام إلى أنّه منذ بداية العام 2024 هناك ما يقارب 525,5 ألف شخص في لبنان لم يستخدموا الانترنت، مقابل 4,52 مليون هوية مستخدم تم التثبت من أنها استخدمت الانترنت.

ومن أصل هذا الرقم يوجد 3,92 مليون مستخدم بعمر 18 وما فوق، إلا أن الخبير التكنولوجي يوضح لـ"لبنان24" بأن التضخم في هذه الارقام يعود إلى استخدام الشباب أكثر من حساب على نفس المنصة، إلا أن هذه الأمر لا يخفي حقيقة الاعداد الكبيرة من المستخدمين الشباب في لبنان. وحسب الارقام فقد شكّلت الاناث 47,8 في المئة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، مقابل 52,2 في المئة من الذكور.

أي منصات يستخدمها اللبنانيون؟



1- فايسبوك

تشير الدراسات إلى أن 3,15 مليون لبناني يستخدم تطبيق "فايسبوك" في لبنان. وحسب أرقام "ميتا" فإن الأدوات التي وفّرتها الشركة دفعت بمقدار 200 ألف مستخدم جديد إلى تنزيل التطبيق، بمعدل زيادة وصل إلى +6.8% بين عام 2023 وبداية عام 2024.

هذه الارقم تشير إلى أن معدل اعتماد تطبيق فايسبوك في لبنان وصل إلى 59,6 في المئة من إجمالي السكان، إذ بلغت نسبة الإناث اللواتي يستخدمن "فايسبوك" 44,4 في المئة، مقابل 55,6 في المئة من الذكور.

2- يوتيوب

حتى بداية عام 2024، وصل عدد مستخدمي تطبيق يوتيوب في لبنان حسب موارد غوغل إلى أكثر من 4,50 مليون مستخدم، وهذا نفسه هو معدل وصول الإعلانات عبر يوتيوب إلى اللبنانيين، إذ بلغت نسبة الاناث في هذا السياق 49 في المئة، مقابل 51 في المئة التي هي نسبة الذكور الذين يستخدمون تطبيق يوتيوب.

وحسب الارقام فإن أعداد مستخدمي يوتيوب انخفض في لبنان قرابة 390 ألفا، منذ عام 2023 حتى بداية عام 2024.



3- انستاغرام

يعتبر الانستاغرام في لبنان من بين أقل التطبيقات المستخدمة، ويوعز الخبير التكنولوجي هذا الامر إلى أن هذا التطبيق لا يؤمّن أي مدخول دائم على عكس التطبيقات الأخرى.

وتشير المعطيات إلى أن قرابة 2,5 مليون مستخدم هو عدد اللبنانيين الذين يستخدمون التطبيق، وغالبيتهم من الإناث.

وعلى الرغم من عدم استخدام التطبيق بشكل كبير إلا أن الارقام تشير إلى أن عدد المستخدمين ارتفع 28,2 في المئة، أي بمقدار 550 ألفا بين 2023 و 2024.



4- تيك توك

وصولا إلى تيك توك، احدث التطبيقات، فقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق قرابة 3,92 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 وما فوق، 46,6 في المئة منهم من الإناث، و 53,4 في المئة منهم من الذكور.

وبين عام 2023 وبداية عام 2024، ارتفع معدل استخدام تيك توك في لبنان قرابة 1,1 مليون مستخدم، وهذه من أكثر البيانات تغيرًا بين التطبيقات.

وصولاً إلى المركزين الأخيرين إذ ذهب لكل من "سناب شات" و "أكس – تويتر" بالتوازي.

وحسب الأرقام فقد بلغ عدد مستخدمي تطبيق "سناب شات" قرابة 1,39 مليون مستخدم، إذ ارتفع هذا الرقم 5,7 في المئة عام 2024 بزيادة بلغت 75 ألف مستخدم.

أما بالنسبة إلى أكس فقد بلغ عدد من استخدموه منذ بداية العام حوالي 500 ألف مستخدم. واللافت أن 34,6% من المستخدمين هم من الإناث، بينما بلغ عدد الذكور 65,4%.

وعلى العموم، استفاد أكثر من 6% من الشباب اللبناني من الإنترنت، مع تمكنهم من الحصول على أعمال إضافية استطاعوا من خلالها تأمين الدولار الفريش، هذا بالاضافة إلى العقود التي يوقعها هؤلاء مع شركات عالمية، سواء للتسويق، أو إدارة الحسابات، أو إتمام أي مهام، حتى في مجال الالعاب التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل لآلاف الشباب في لبنان نسبة إلى المدخول الذي يحصلون عليه جرّاء البث المباشر، بالاضافة إلى العقود التي يتم توقيعها مع المنصات أو مع شركات ألعاب عالمية.